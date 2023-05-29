США и Великобритания стремятся превратить локальный украинский кризис в полномасштабную ядерную войну. К такому выводу пришли читатели издания Daily Mail.
По их мнению, западные правительства ведут опасную игру, когда планируют снабжать Украину истребителями F-16. При этом существует угроза превратить страну в «европейскую Корею».
«Великобритания и НАТО ведут опасную игру, отправляя военную технику», — написал один из комментаторов.
Его собеседник отметил, что до Вашингтона и Лондона слишком долго доходит понимание неизбежного поражения Киева. И когда Россия добьется своих целей, Украина «будет полностью исключена из новостей».
Ранее, как передает «Царьград», американские аналитики рассказали об уязвимости F-16 перед российскими системами ПВО.