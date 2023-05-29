GIM Unimpresa: Запад не заставит итальянский бизнес покинуть российский рынок

Но чем сильнее это давление, тем сильнее становишься, отметил глава GIM Unimpresa. Итальянский бизнес за три десятилетия крепко проник в российскую экономику, вложил в нее миллиарды евро, десятки разных компаний открыли здесь предприятия, напомнил он.