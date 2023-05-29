GIM Unimpresa: Запад не заставит итальянский бизнес покинуть российский рынок

Итальянский бизнес не собирается покидать привлекательный российский рынок вопреки давлению Запада. Об этом заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
Текущее положение он назвал трудным психологически. По его словам, в организацию регулярно поступают вопросы с недоумением, почему бизнес Италии до сих пор остается в России.
Но чем сильнее это давление, тем сильнее становишься, отметил глава GIM Unimpresa. Итальянский бизнес за три десятилетия крепко проник в российскую экономику, вложил в нее миллиарды евро, десятки разных компаний открыли здесь предприятия, напомнил он.