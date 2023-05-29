РИА Новости: Эрдоган не поменяет подхода к украинскому вопросу после победы на выборах

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции не повлияет на позицию властей республики по украинскому вопросу. Таким мнением поделился обозреватель Энгин Озер.
Эксперт в беседе с РИА Новости отметил, что Турция понимает важность Черноморских проливов, поэтому будет придерживаться посредничества в украинском кризисе, как и прежде.
«Существенных изменений в парадоксальном подходе Эрдогана к Украине ожидать не стоит», — сказал Озер.
Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов, который состоялся 28 мая. Телеканал «360» сообщил, что глава РФ Владимир Путин уже поздравил своего коллегу с переизбранием.