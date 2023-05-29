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Авторы Hürriyet: у турецкой оппозиции есть два выхода после проигрыша Эрдогану

Политика
Авторы Hürriyet: у турецкой оппозиции есть два выхода после проигрыша Эрдогану

Аналитики издания Hürriyet прокомментировали повторное становление Реджепа Тайипа Эрдогана главой турецкого государства и курс оппозиции после поражения.

По словам журналистов, у оппозиционного блока есть два выхода после проигрыша действующему лидеру. В первую очередь глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу должен покинуть свой пост.

«А затем они должны изменить этот образ мышления», — указали авторы статьи.

Напомним, что состоявшийся 28 мая второй тур президентских выборов в турецком государстве прошел впервые в истории страны. Соперником Реджепа Тайипа Эрдогана был Кемаль Кылычдароглу.

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