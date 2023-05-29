Авторы Hürriyet: у турецкой оппозиции есть два выхода после проигрыша Эрдогану

Аналитики издания Hürriyet прокомментировали повторное становление Реджепа Тайипа Эрдогана главой турецкого государства и курс оппозиции после поражения.
По словам журналистов, у оппозиционного блока есть два выхода после проигрыша действующему лидеру. В первую очередь глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу должен покинуть свой пост.
«А затем они должны изменить этот образ мышления», — указали авторы статьи.
Напомним, что состоявшийся 28 мая второй тур президентских выборов в турецком государстве прошел впервые в истории страны. Соперником Реджепа Тайипа Эрдогана был Кемаль Кылычдароглу.