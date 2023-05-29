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ФСБ пресекла деятельность банды похитителей страховых выплат за счет фиктивных ДТП

Происшествия
ФСБ пресекла деятельность банды похитителей страховых выплат за счет фиктивных ДТП

Силовики задержали более 30 членов преступной группы, промышлявшей хищением страховых выплат за счет фиктивных ДТП. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Среди подозреваемых оказались сотрудники страховых компаний, должностные лица управлений ГИБДД по Северному Кавказу и Южному федеральному округу, эксперты по оценке ущерба при авариях и иные граждане.

Главарь банды пытался сбежать за границу, но был задержан на пункте пропуска Верхний Ларс (РСО-Алания). Отмечается, что на банковских счетах фигурантов нашли более 1,5 млрд рублей неизвестного происхождения. Выйти на участников ОПГ удалось в ходе расследования одного из уголовных дел.

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