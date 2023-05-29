ФСБ пресекла деятельность банды похитителей страховых выплат за счет фиктивных ДТП

Силовики задержали более 30 членов преступной группы, промышлявшей хищением страховых выплат за счет фиктивных ДТП. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Среди подозреваемых оказались сотрудники страховых компаний, должностные лица управлений ГИБДД по Северному Кавказу и Южному федеральному округу, эксперты по оценке ущерба при авариях и иные граждане.
Главарь банды пытался сбежать за границу, но был задержан на пункте пропуска Верхний Ларс (РСО-Алания). Отмечается, что на банковских счетах фигурантов нашли более 1,5 млрд рублей неизвестного происхождения. Выйти на участников ОПГ удалось в ходе расследования одного из уголовных дел.