ФСБ пресекла деятельность банды похитителей страховых выплат за счет фиктивных ДТП

Главарь банды пытался сбежать за границу, но был задержан на пункте пропуска Верхний Ларс (РСО-Алания). Отмечается, что на банковских счетах фигурантов нашли более 1,5 млрд рублей неизвестного происхождения. Выйти на участников ОПГ удалось в ходе расследования одного из уголовных дел.