Директор «Ленкома» Варшавер оценил возможность примирения с Захаровой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер высказался о возможном примирении с актрисой Александрой Захаровой. По его мнению, подобный вариант сценария маловероятен.
Варшавер сомневается в возможном примирении с Захаровой. Он убежден, что артистка своими действиями только усугубляет сложившуюся ситуацию.
«Потому что она лезет все глубже и глубже. Идет в суды и хочет получить авторские [права] за Марка Анатольевича [Захарова]. Но Захаров получил все», — сказал он в программе «Однажды...».
Ссора между Варшавером и Захаровой вспыхнула после того, как его назначили директором культурного учреждения после смерти отца актрисы. Она посчитала, что ее могут выгнать из театра.