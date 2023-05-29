Французский активист Моро: Париж подставил ВСУ отправкой на Украину самоходок CAESAR

Вооруженные силы Украины не могут эффективно применять самоходные артиллерийские установки CAESAR, ресурс которых слишком ограничен, заявил французский активист Ксавье Моро.
В комментарии для РИА Новости он заверил, что CAESAR — «очень хорошее орудие». Установка весит всего 17,5 тонны. К тому же она лишена брони. Это делает систему очень мобильной. Но для ВСУ она совершенно не подходит.
CAESAR не рассчитаны на боестолкновения высокой интенсивности. Из-за низкого ресурса самоходки быстро выходят из строя, а отремонтировать их на месте не представляется возможным.
По мнению Моро, французские власти подставили ВСУ своим решением передать им гаубицы CAESAR, которые прежде использовались в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы минимальна.
Ранее, как передает «Царьград», стало известно, что ВСУ получили от западных стран около 600 разных видов вооружений.