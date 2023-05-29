Mirror: посол России Келин осадил британскую журналистку за оскорбления в свой адрес

Однако в ходе беседы сотрудница СМИ неоднократно пыталась вывести Келина на эмоции, провоцируя и даже обвиняя дипломата в том, что он озвучивает фейковые сведения. Этот выпад настолько возмутил посла, что он сразу же поставил британку на место, пишет Mirror в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».