Руководитель российской дипмиссии в Лондоне Андрей Келин жестко спустил с небес на землю сотрудницу британского издания за ее оскорбительные выходки. О том, какими словами дипломат осадил журналистку, рассказали авторы Mirror.
На днях корреспондент из Соединенного Королевства Лора Куэнсберг взяла у российского посла интервью. В ходе общения они обсудили ситуацию на украинской территории и то, что именно западный мир привел к началу этого конфликта.
Однако в ходе беседы сотрудница СМИ неоднократно пыталась вывести Келина на эмоции, провоцируя и даже обвиняя дипломата в том, что он озвучивает фейковые сведения. Этот выпад настолько возмутил посла, что он сразу же поставил британку на место, пишет Mirror в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».
«Если вы еще раз попытаетесь оскорбить меня, мы просто прекратим это интервью <…> Я не ввожу вас в заблуждение, я просто рассказываю вам нашу версию этой истории», — отрезал Келин.
Ранее посол заявил, что действия Североатлантического альянса повлияют на сроки украинского кризиса. Об этом сообщил телеканал «360».