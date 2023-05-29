Экс-советник Кучмы заявил о скрытой гражданской войне на Украине из-за массовой мобилизации

По его словам, западные элиты, включая президента США Джо Байдена и руководство ЕС, не просто закрывают глаза на происходящее, но даже содействуют Киеву. Проблема в том, подчеркнул эксперт, что мобилизация уже спровоцировала на Украине скрытую гражданскую войну.