Киевские власти слишком беспечно относились к вопросу организации мобилизации, которая спровоцировала рост недовольства населения, заявил Олег Соскин, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы.
Он напомнил, что мужчин на Украине принудительно и массово отправляют в зону боевых действий. Подобные меры политик сравнил с практикой концлагерей гитлеровских нацистов.
«Мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — сказал Соскин.
По его словам, западные элиты, включая президента США Джо Байдена и руководство ЕС, не просто закрывают глаза на происходящее, но даже содействуют Киеву. Проблема в том, подчеркнул эксперт, что мобилизация уже спровоцировала на Украине скрытую гражданскую войну.
Ранее, как передает «Царьград», Соскин также спрогнозировал столкновение между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.