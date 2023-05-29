Эксперты объяснили снижение газовых котировок в Европе

Год назад дорогой газ в Европе был обусловлен опасениями дефицита голубого топлива зимой. Сейчас ситуация иная, передает РИА Новости слова замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова.
По его словам, у европейцев сейчас сложилась уверенность в запасах и поставках энергоносителя. Положительно на рынок газа влияют в том числе экономия топлива, теплая погода и хорошие показатели выработки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в регионе.
Также в ЕС заработало несколько терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), а на азиатском рынке спрос на топливо пока не восстановился.