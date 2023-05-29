Эксперты объяснили снижение газовых котировок в Европе

По его словам, у европейцев сейчас сложилась уверенность в запасах и поставках энергоносителя. Положительно на рынок газа влияют в том числе экономия топлива, теплая погода и хорошие показатели выработки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в регионе.