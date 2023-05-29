Business Insider: ВС РФ за год уничтожили почти все ударные дроны Bayraktar TB2 украинских войск

Эксперт отметил, что турецкие беспилотники могут быть эффективны в условиях, когда у противника нет хорошей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако у российской армии есть все необходимое для уничтожения таких БПЛА.