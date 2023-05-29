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Business Insider: ВС РФ за год уничтожили почти все ударные дроны Bayraktar TB2 украинских войск

Армия
Business Insider: ВС РФ за год уничтожили почти все ударные дроны Bayraktar TB2 украинских войск

Украинская армия лишилась почти всех ударных дронов Bayraktar TB2 турецкого производства, пишет Business Insider.

Американский военный эксперт Сэмюэл Бендетт сообщил изданию, что за год ВС РФ сбили почти все имевшиеся у ВСУ беспилотники этого типа. В настоящее время оставшиеся экземпляры используются украинскими военными лишь для разведки и наблюдения, передает «Царьград».

Эксперт отметил, что турецкие беспилотники могут быть эффективны в условиях, когда у противника нет хорошей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако у российской армии есть все необходимое для уничтожения таких БПЛА.

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