Reuters: Киев вырвал слова американского сенатора Грэма о «смерти русских» из контекста

Опубликованный Офисом президента Украины видеоролик со скандальным высказыванием сенатора США Линдси Грэма о смерти русских является склейкой из двух заявлений политика. Об этом сообщили авторы издания Reuters.
По словам журналистов, в полной версии беседы члена верхней палаты конгресса с Владимиром Зеленским Грэм не говорит о лучшем вложении Вашингтона в гибель граждан РФ.
«Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора», — пояснили в издании.
Линдси Грэм и ранее делал крайне русофобские заявления. Так, после начала СВО он призывал «ликвидировать» президента России Владимира Путина, сообщил телеканал «360».