Вучич поймал премьера Косово Курти на желании превратиться во второго Зеленского

Глава косовского кабмина Альбин Курти желает превратиться во второго Владимира Зеленского, который занимает пост президента Украины. Такую точку зрения озвучил сербский лидер Александр Вучич.
По словам политика, из-за необдуманных действий руководителя Правительства Косово регион ожидают серьезные проблемы. Соответствующими выводами Вучич поделился в ходе общения с ведущими TV Pink.
«Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Сербскую прогрессивную партию возглавил глава МО страны Милош Вучевич. Об этом рассказал телеканал «360».