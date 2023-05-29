Читатели Le Point осудили теннисистку Костюк за отказ от рукопожатий с Соболенко

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку белоруске Арине Соболенко после матча Открытого чемпионата Франции. Этот поступок осудили читатели журнала Le Point.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Соболенко. После матча Костюк отказалась от рукопожатия, чем возмутила не только публику, но и читателей Le Point.
«Разве на "Ролан Гаррос" не существует правил хорошего поведения, которым должны подчиняться игроки? А правила приличия и вежливости?» — возмутился один из читателей.
Украинская спортсменка ранее жаловалась, что не ожидала от публики такой реакции. По ее мнению, болельщикам должно быть стыдно за свое поведение на трибуне.
Напомним, в 2022 году на этом же турнире украинка не пожала руки белорускам Александре Соснович и Виктории Азаренко. Свой поступок она оправдала тем, что ее соперницы не осудили спецоперацию России на Украине.