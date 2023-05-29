РИА Новости: Эрдоган выстроил независимую Турцию вопреки влиянию Запада

Победа главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов позволила политику продолжить работу над укреплением суверенитета страны. Об этом пишет обозреватель Петр Акопов.
По мнению автора РИА Новости, за все время правления Эрдогану удалось выстроить сильную и независимую страну. Несмотря на попытки Запада установить там свое влияние, политик продолжил самостоятельный курс даже после того, как Турция стала членом НАТО.
«В 2028 году он уже не будет выдвигаться в президенты и его четвертьвековое правление подойдет к концу. Но и тогда его эпоха не закончится — в качестве главы правящей партии он останется влиятельнейшим человеком в Турции», — напомнил публицист.
Ранее, после громкой победы на выборах Эрдоган пообещал населению снизить высокий уровень инфляции. Подробности передает «360».