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Киевляне не смогли спуститься на станцию метро «Минская» во время ночной воздушной тревоги

Общество
Киевляне не смогли спуститься на станцию метро «Минская» во время ночной воздушной тревоги

Жители Киева не смогли спуститься на станцию метро «Минская» во время ночной воздушной тревоги из-за закрытых дверей.

Горожане подошли к дверям, но не смогли пройти дальше, так как они были попросту закрыты. Некоторые украинцы начали стучаться, но это не принесло никаких результатов. Видео с возмущенными киевлянами распространилось в Сети.

Начальник военной администрации украинской столицы Сергей Попко сообщил, что в воскресенье, 28 мая, Киев подвергся атаке беспилотниками.

Атаку также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что попадания зафиксированы и в Житомирской области, передает телеканал «360».

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