Киевляне не смогли спуститься на станцию метро «Минская» во время ночной воздушной тревоги

Жители Киева не смогли спуститься на станцию метро «Минская» во время ночной воздушной тревоги из-за закрытых дверей.
Горожане подошли к дверям, но не смогли пройти дальше, так как они были попросту закрыты. Некоторые украинцы начали стучаться, но это не принесло никаких результатов. Видео с возмущенными киевлянами распространилось в Сети.
Начальник военной администрации украинской столицы Сергей Попко сообщил, что в воскресенье, 28 мая, Киев подвергся атаке беспилотниками.
Атаку также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что попадания зафиксированы и в Житомирской области, передает телеканал «360».