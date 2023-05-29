Haberturk: 22 человека получили травмы в результате аварии с пассажирским автобусом в Турции

Травмы различной степени тяжести получили 22 человека в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Турции. Подробностями происшествия поделился телеканал Haberturk.
По данным СМИ, столкновение произошло в провинции Сакарья на автомобильной дороге по пути в Анталью. Пассажирами автобуса являлись сторонники Партии справедливости и развития, которые ехали из Стамбула в Орду.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, скорой помощи и спасательной службы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.