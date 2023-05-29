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Политолог Бакланов объяснил поддержку США турецкой оппозиции страхом перед сильными лидерами

Политика
Политолог Бакланов объяснил поддержку США турецкой оппозиции страхом перед сильными лидерами

США поддерживали турецкую оппозицию, потому что Вашингтону не нравятся такие сильные лидеры, как Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в интервью РИА Новости.

Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции. Он набрал 52% голосов избирателей, обойдя своего оппонента Кемаля Кылычдароглу.

По словам Бакланова, победа Эрдогана на выборах является «звонком» для США, потому что ранее Белый дом пытался «отделаться» от него, иногда даже в открытой форме. Вашингтону больше нравятся «покладистые и слабые» лидеры, отметил политолог.

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