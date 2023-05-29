Турецкий аналитик Озер предрек введение Вашингтоном санкций против Анкары

США могут ввести санкции в отношении Турции в ближайшее время из-за победы Реджепа Тайипа Эрдогана в президентской гонке. Таким мнением поделился турецкий аналитик Энгин Озер в интервью РИА Новости.
Ранее Эрдоган заявил, что в случае избрания президентом Турции Кемаля Кылычдарогру победу одержат террористические организации и американские компании. По словам Озера, Анкара отрывается от европейской оси и определяет свою политику.
В связи с этим Вашингтон захочет заставить турецкое правительство выбирать финансовые операции путем углубления экономического кризиса. Эрдогану придется усилить вмешательство в торговлю и «еще сильнее закрутить гайки», отметил аналитик.