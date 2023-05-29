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Экс-сотрудник конгресса Вейхерт: Байден превратил США в инструмент Киева в конфликте с Москвой

Украина
Экс-сотрудник конгресса Вейхерт: Байден превратил США в инструмент Киева в конфликте с Москвой

США превратились в инструмент в руках Киева с «легкой руки» американского руководства во главе с президентом Джо Байденом. Такой точкой зрения поделился экс-сотрудник конгресса Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.

«Соединенные Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой», — считает он.

По словам автора, действующий глава Белого дома сыграл ключевую роль в становлении Вашингтона стороной конфликта между Киевом и Москвой. Боевые действия на территории Украины могут как перерасти в ядерную войну, так и негативно сказаться на отношениях с Китаем.

Аналитик отметил, что Байден может загнать Штаты в безвыходное положение, если американцы переизберут его на второй срок. Вейхерт назвал его «разрушетелем когда-то великого государства».

#США #Украина #конгресс