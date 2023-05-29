Экс-сотрудник конгресса Вейхерт: Байден превратил США в инструмент Киева в конфликте с Москвой

По словам автора, действующий глава Белого дома сыграл ключевую роль в становлении Вашингтона стороной конфликта между Киевом и Москвой. Боевые действия на территории Украины могут как перерасти в ядерную войну, так и негативно сказаться на отношениях с Китаем.