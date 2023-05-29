Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Ачинске

Четырехлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры, которая находится на пятом этаже жилого дома, сказано в сообщении Telegram-канала СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.
Согласно предварительной информации, мальчик находился под присмотром своих родителей. Однако спустя время мать ребенка заснула на кровати, когда укладывала младшего наследника, а отец прилег отдохнуть в другой комнате.
В результате мальчик остался без присмотра, подставил к окну табурет и залез на подоконник. Он сам открыл окно, начал бросать из него игрушки и выпал с пятого этажа. Это заметили соседи и вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали ребенка и в данный момент оказывают ему необходимую помощь.