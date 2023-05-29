Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Ачинске

В результате мальчик остался без присмотра, подставил к окну табурет и залез на подоконник. Он сам открыл окно, начал бросать из него игрушки и выпал с пятого этажа. Это заметили соседи и вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали ребенка и в данный момент оказывают ему необходимую помощь.