Профессор Бакланов: Эрдоган рассчитывает выбиться в мировые лидеры

Победивший на выборах президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит выстраивать имидж умелого медиатора, так как хочет выбиться в мировые лидеры. Таким мнением поделился профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в интервью РИА Новости.
По его словам, Эрдоган продолжит разыгрывать украинскую карту, но не в интересах дружбы с Россией, а для создания собственного имиджа. На нем он планирует продвинуться не только в региональные лидеры, но и мировые, заявил Бакланов.
При этом профессор отметил, что у Турции нет достаточной экономической и военной мощи для этого, поэтому Эрдоган хочет, чтобы его страна стала первой среди великих держав второго класса, не таких, как США и Россия, но рядом. Турецкий лидер намерен выйти на особый уровень государства, которое проводит гибкую и полезную для мирового сообщения политику.