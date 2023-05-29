Профессор Бакланов: Эрдоган рассчитывает выбиться в мировые лидеры

При этом профессор отметил, что у Турции нет достаточной экономической и военной мощи для этого, поэтому Эрдоган хочет, чтобы его страна стала первой среди великих держав второго класса, не таких, как США и Россия, но рядом. Турецкий лидер намерен выйти на особый уровень государства, которое проводит гибкую и полезную для мирового сообщения политику.