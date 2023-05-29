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Французский политолог Моро назвал отправку оружия Киеву преступлением против истории

Политика
Французский политолог Моро назвал отправку оружия Киеву преступлением против истории

Франция, поставляя оружие Украине, совершает преступление против истории, населения и традиций. Об этом РИА Новости заявил европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа Ксавье Моро.

Моро сделал это заявление, находясь в Горловке. Он признался, что ему приходится видеть раненых детей, многие из которых уже успели стать сиротами. Политолог обвинил французское руководство в поставках оружия, несущего только горе, и отметил, что платить за это придется «если не на земле, то на небе».

Ранее Моро дал оценку способности Украины победить в конфликте с помощью западного оружия. По его мнению, оно способно лишь затянуть конфликт, но поражение Киева – это лишь дело времени.

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