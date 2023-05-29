Французский политолог Моро назвал отправку оружия Киеву преступлением против истории

Моро сделал это заявление, находясь в Горловке. Он признался, что ему приходится видеть раненых детей, многие из которых уже успели стать сиротами. Политолог обвинил французское руководство в поставках оружия, несущего только горе, и отметил, что платить за это придется «если не на земле, то на небе».