Франция, поставляя оружие Украине, совершает преступление против истории, населения и традиций. Об этом РИА Новости заявил европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа Ксавье Моро.
Моро сделал это заявление, находясь в Горловке. Он признался, что ему приходится видеть раненых детей, многие из которых уже успели стать сиротами. Политолог обвинил французское руководство в поставках оружия, несущего только горе, и отметил, что платить за это придется «если не на земле, то на небе».
Ранее Моро дал оценку способности Украины победить в конфликте с помощью западного оружия. По его мнению, оно способно лишь затянуть конфликт, но поражение Киева – это лишь дело времени.