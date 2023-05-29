Президент Польши Дуда вместо Эрдогана поздравил с победой на выборах футбольного фаната

Люди иронизируют, что если президенту и его команде потребовалось почти 40 минут, чтобы найти ошибку в простой публикации в Twitter, то лучше явно избегать ситуации, когда в сторону Польши полетит ракета. В таком случае шансов на исправление уже может и не быть.