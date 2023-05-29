Байден пришел к договоренности с Маккарти о повышении госдолга США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пришел к соглашению о повышении госдолга страны со спикером конгресса Кевином Маккарти. Об этом политик рассказал в разговоре с прессой.
По его словам, в ходе телефонных переговоров 29 мая стороны решили повысить потолок государственного долга с целью избежать дефолта. Финальная версия законопроекта позже будет передана на обсуждение конгресса.
«Хорошие новости. Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения», — сказал Байден.
Политик также призвал американских чиновников выступить за утверждения проекта. Договоренность предусматривает повышение лимита госдолга сроком на два года с условием ограничить государственные расходы.