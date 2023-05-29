Пользователи Twitter обвинили Зеленского в нежелании закончить конфликт

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимра Зеленского после его жалоб на «самый мощный удар» по Киеву и его окрестностям. Они обвинили политика в нежелании закончить вооруженный конфликт, при этом имея такую возможность.
Ранее Зеленский заявил, что Россия произвела сильную атаку в День Киева, который отмечается на Украине каждое последнее воскресенье мая. Комментаторы призвали украинского лидера отказаться от НАТО и перестать брать деньги простых американцев.
«Где все деньги налогоплательщиков? Вам нужно их вернуть», — отметил Oligarch.
Также пользователи назвали Зеленского позором за то, что он отправил неподготовленных людей в «бахмутскую мясорубку». Комментаторы уверены, что мир был возможен, но украинский президент решил «играть жестко» с США и ЕС.