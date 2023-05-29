Эрдоган пообещал осуществить проект газового хаба во Фракии

Президент Турции Тайип Эрдоган заверил, что осуществит проект «газового хаба», предложенного российским коллегой Владимиром Путиным. На эту тему он высказался в ходе выступления после переизбрания на второй срок.
По словам политика, Путин в поздравительном письме отметил важность организации газового хаба во Фракии. Эрдоган отметил, что эта инициатива будет воплощаться в жизнь совместно с российскими партнерами.
«Мы сделаем этот шаг вместе с ними», — заявил он.
Турецкий лидер также пообещал и в будущем улучшать положение страны. В рамках этой программы он намерен вкладывать средства в транспортную и энергетическую инфраструктуру.