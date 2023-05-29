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Эрдоган пообещал осуществить проект газового хаба во Фракии

Политика
Эрдоган пообещал осуществить проект газового хаба во Фракии

Президент Турции Тайип Эрдоган заверил, что осуществит проект «газового хаба», предложенного российским коллегой Владимиром Путиным. На эту тему он высказался в ходе выступления после переизбрания на второй срок.

По словам политика, Путин в поздравительном письме отметил важность организации газового хаба во Фракии. Эрдоган отметил, что эта инициатива будет воплощаться в жизнь совместно с российскими партнерами.

«Мы сделаем этот шаг вместе с ними», — заявил он.

Турецкий лидер также пообещал и в будущем улучшать положение страны. В рамках этой программы он намерен вкладывать средства в транспортную и энергетическую инфраструктуру.

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