Глава ЦИК Турции Йенер: Эрдоган обошел Кылычдароглу на два миллиона голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на второй срок по результатам выборов, набрав порядка 52% голосов. Об этом сообщил председатель Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.
По его словам, государственный орган проверил 99,43% бюллетеней и установил, что за Эрдогана проголосовали 52,12% турецких граждан. Его конкурент, кандитат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86% голосов.
«Новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — сказал Йенер.
Глава ЦИК добавил, что отрыв Эрдогана от Кылычдароглу составил более двух миллионов голосов. При этом финальные итоги голосования будут обнародованы 1 июня.