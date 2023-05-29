Байден намерен провести заключительные переговоры с Маккарти по госдолгу США

Президент США Джо Байден намерен в кратчайшие сроки провести телефонные переговоры со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы обговорить детали повышения госдолга страны. Об этом говорится в сообщении пула журналистов Белого дома.
«Я собираюсь позвонить Маккарти в 3 часа (дня, 22.00 мск - ред.), чтобы убедиться, что все точки над «и» расставлены», — сказал американский лидер в ходе разговора с прессой.
Глава Белого дома и спикер вечером 27 мая заявили, что пришли к принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. По словам политиков, соглашение после окончательного обсуждения будет представлено в форме законопроекта.
Канал CNN ранее сообщил, что соглашение подразумевает увеличение лимита госдолга сроком до двух лет в обмен на ограничение государственных расходов. Кроме того, необоронные расходы должны быть увеличены на 1 процент к 2025 году.