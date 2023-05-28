Совбез Белоруссии объяснил прикрытие дорог на границе с Россией

Официальный Минск в целях обеспечения безопасности решил прикрыть дороги, которые связывают Белоруссию с Россией, заявил госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович. Он рассказал об этом во время эфира канала ОНТ.
Белоруссия усилила государственную границу, организовав тесную работу КГБ, органов пограничной службы и МВД, отметил Вольфович. В качестве второго эшелона выступают подразделения Сил специальных операций.
Власти Белоруссии, по его словам, также обратили внимание и на восточную границу. Официальный Минск предпринял некоторые шаги по прикрытию разных дорог неосновного пользования.