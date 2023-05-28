Руководитель офиса Зеленского: членство Украины в НАТО поможет закончить кризис в стране

Вступление Украины в Североатлантический альянс поможет закончить кризис в стране, предположил руководитель офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.
Членство Украины в блоке, по мнению Ермака, является реальностью. Мировая общественность, в том числе европейские страны, якобы нуждаются во вступлении Киева в Альянс.
Ранее стало известно, что страны НАТО не смогли достигнуть согласия по теме членства Киева в блоке. Некоторые члены Альянса, по информации газет, призвали другие государства предложить Украине график вступления во время саммита в Вильнюсе.