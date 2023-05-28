Пригожин заявил, что приписываемые ему предвыборные заявления являются фейками

Предприниматель подчеркнул, что такие Telegram-каналы заявляют о якобы имеющейся у него политической активности. В частности они публикуют его «предвыборные заявления», не являющиеся достоверными. Бизнесмен напомнил, что у него есть лишь одна площадка, на которой он делает заявления.