Пригожин заявил, что приписываемые ему предвыборные заявления являются фейками

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о появлении фейковых Telegram-каналов и других интернет-площадок, на которых публикуются якобы его заявления. Он прокомментировал эту ситуацию.
Предприниматель подчеркнул, что такие Telegram-каналы заявляют о якобы имеющейся у него политической активности. В частности они публикуют его «предвыборные заявления», не являющиеся достоверными. Бизнесмен напомнил, что у него есть лишь одна площадка, на которой он делает заявления.
«Я хочу обратить внимание, что ни один из этих Telegram-каналов не имеет ко мне никакого отношения. Единственной площадкой, с которой я делаю свои заявления, является "Пресс-служба компании "Конкорд" – пресс-служба Пригожина"», — подчеркнул он.
Основатель ЧВК «Вагнер» ранее прокомментировал публикации в Telegram-канале «Незыгарь» о своей возросшей популярности. По словам бизнесмена, заявление о наличии у него политических амбиций и высокого рейтинга не соответствует действительности.