Зеленая энергетика стала религией для Европы и бизнесом для США

Зеленая энергетика возведена в Европе в культ, из-за чего европейские политики принимают неразумные решения, провоцируя энергокризис в своих странах. При этом США не так активно практикуют у себя эту сферу, зато поддерживают соответствующую инициативу Европы, пишет Expert.ru.
Пока в Европе закрывают атомные электростанции и отказываются от угля, в США активно производят нефть и газ, в том числе и сланцевый. Американские власти вкладывают в это огромные средства, как итог — в США уже тысячи нефтяных скважин.
Благосостояние страны и экономический рост Соединенных Штатов связаны с энергетикой, поэтому американские политики подходят к энергетическому вопросу прагматично. Однако при этом продолжают поддерживать европейских коллег в их нелогичном и плохо продуманном стремлении к зеленой энергетике.