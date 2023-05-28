Американцы живут своей жизнью, не подозревая о русофобии руководства своей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Дипломат напомнила о словах сенатора Линдси Грэма, что смерть русских стала «самой удачной тратой» США. Она уточнила, что не вся страна поглощена русофобией.
«Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит <...>, что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали», — объяснила Захарова.
Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что спецслужбам страны удалось «достать» медийных лиц России.