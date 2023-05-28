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Премьер Венгрии Орбан поздравил Эрдогана с победой до объявления результатов выборов

Политика
Премьер Венгрии Орбан поздравил Эрдогана с победой до объявления результатов выборов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием до объявления результатов голосования. Ранее слова поддержки политику выразили также главы Азербайджана и Узбекистана.

По предварительным данным ЦИК республики, после обработки 54,6% бюллетеней Эрдоган лидировал с результатом 54,47%. Его сопернику Кемалю Кылычдароглу голос отдали 47,79% избирателей.

Напомним, что второй тур выборов прошел в Турции 28 мая. Участие в них приняли свыше 60 миллионов человек.

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