США оказались в затруднительном положении касаемо запасов оружия и боеприпасов из-за регулярных поставок на Украину, однако граждане пока этого не осознают. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, на сегодняшний день у Вашингтона осталось в своем распоряжении оружия всего на неделю интенсивных боев и его количество постоянно сокращается.
«Кто-то спросил меня: "Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?" Я сказал: "Ну, если она продлится всего неделю, то да"», — добавил Макгрегор.
Помимо этого, он подчеркнул, что всего через семь дней интенсивных боевых действий, Вооруженные силы США потратят весь запас ракет и военной техники.