Курсу турецкой лиры прогнозируют обвал вне зависимости от результатов президентских выборов

Перспективы турецкой лиры являются негативными — ее курс может обвалиться более чем на 15% к концу июля. Такой информацией делится РБК со ссылкой на экспертов.
Курс турецкой национальной валюты будет опускаться вне зависимости от результатов второго тура президентских выборов в стране. Это будет лишь продолжением процесса удешевления лиры, стоимость которой к доллару с начала 2023 года упала на 6%.
Главной причиной происходящего на финансовом рынке Турции стала политика центробанка при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, который хотел мотивировать внутренний бизнес снижением ключевой ставки и стимулированием поставок за границу. Последствием этих инициатив стала стремительная инфляция.