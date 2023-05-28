Экономист Григорьев предупредил об опасности оттягивания дефолта Соединенных Штатов

Проблема с дефолтом Соединенных Штатов Америки не может быть в долгосрочной перспективе решена через повышение потолка государственного долга. Реализация этого шага приведет к тому, что в будущем возникнет кризис. Об этом «Ленте.ру» заявил финансовый эксперт Владимир Григорьев.
Специалист отметил, что последствия этого потенциального кризиса будут тем тяжелее, чем дольше он откладывался. По мнению Григорьева, это событие будет представлять опасность для мировой экономики.
Президент Джо Байден ранее заявил, что необходимое соглашение с республиканцами было достигнуто. Он сказал, что это станет доброй вестью для американского народа.