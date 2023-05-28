Экономист Григорьев предупредил об опасности оттягивания дефолта Соединенных Штатов

Проблема с дефолтом Соединенных Штатов Америки не может быть в долгосрочной перспективе решена через повышение потолка государственного долга. Реализация этого шага приведет к тому, что в будущем возникнет кризис. Об этом «Ленте.ру» заявил финансовый эксперт Владимир Григорьев.