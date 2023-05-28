ЦИК Турции: Эрдоган обходит Кылычдароглу с 54% голосов избирателей

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 54% голосов избирателей. Об этом информирует ЦИК страны по предварительным данным.
Отмечается, что комиссия подсчитала 54,6% бюллетеней. Соперником Эрдогана является глава оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
«За Кылычдароглу проголосовали 45,53%, за Эрдогана — 54,47%», — сообщили в ЦИК.
Второй тур выборов в Турции прошел 28 мая. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закрылись в 17:00. В ЦИК сообщили, что граждане проявили высокую активность.