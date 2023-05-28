Авторы в статье, пересказ которой обнародовала «ПолитРоссия», напомнили, что Белый дом вместе с союзниками продолжает не только снабжать киевский режим оружием и деньгами, но и оказывать санкционное давление на Москву. Однако последние новости из Кремля стали свидетельством того, что российская власть больше не намерена мириться с враждебными выходками Европы.