Российский лидер Владимир Путин всего двумя шагами нанес западному миру контратакующий удар. На что пошел политик ради «мести», рассказали журналисты Baijiahao.
Авторы в статье, пересказ которой обнародовала «ПолитРоссия», напомнили, что Белый дом вместе с союзниками продолжает не только снабжать киевский режим оружием и деньгами, но и оказывать санкционное давление на Москву. Однако последние новости из Кремля стали свидетельством того, что российская власть больше не намерена мириться с враждебными выходками Европы.
Сначала появилась информация, что Москва в качестве ответных мер депортировала из страны сотрудников дипучреждений ФРГ. Затем РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. По мнению китайских журналистов, подобные шаги были совершены неслучайно.
«Россия начала мстить», — отметили китайские аналитики.
Ранее стало известно о надеждах Москвы на отказ Запада от поддержки неонацистского режима в Киеве. Об этом рассказал руководитель российского МИД Сергей Лавров.