В Житомире раскрыли детали атаки российских беспилотников на объект ВСУ

По данным мэра города Сергея Сухомлина, в результате налета повреждено сразу несколько объектов. При этом очевидцы распространили в Сети кадры мощного взрыва со вторичной детонацией, характерной для подрыва склада с боеприпасами. Воздушная тревога в Житомире не стихала почти пять часов.