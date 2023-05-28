В Житомире раскрыли детали атаки российских беспилотников на объект ВСУ

Администрация Житомира подтвердила сообщения об уничтожении объекта инфраструктуры ВСУ в результате ночной атаки российских дронов-камикадзе.
По данным мэра города Сергея Сухомлина, в результате налета повреждено сразу несколько объектов. При этом очевидцы распространили в Сети кадры мощного взрыва со вторичной детонацией, характерной для подрыва склада с боеприпасами. Воздушная тревога в Житомире не стихала почти пять часов.
Ранее в Министерстве обороны РФ также сообщали о ликвидации арсенала территориальной обороны ВСУ в Черниговской области.