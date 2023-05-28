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Эрдогана переизбрали на пост президента Турции

Политика
Эрдогана переизбрали на пост президента Турции

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы республики. Об этом сообщил сам глава государства.

Соперником Эрдогана в президентской гонке был лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Стоит отметить, что действующий глава государства призвал охранять урны для голосования до окончательного подсчета бюллетеней.

Второй тур выборов в Турции прошел 28 мая. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закрылись в 17:00. В ЦИК сообщили, что граждане проявили высокую активность.

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