Эрдогана переизбрали на пост президента Турции

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы республики. Об этом сообщил сам глава государства.
Соперником Эрдогана в президентской гонке был лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Стоит отметить, что действующий глава государства призвал охранять урны для голосования до окончательного подсчета бюллетеней.
Второй тур выборов в Турции прошел 28 мая. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закрылись в 17:00. В ЦИК сообщили, что граждане проявили высокую активность.