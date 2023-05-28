Актер Леонид Ярмольник вспомнил последнюю встречу с Александром Абдуловым

Актер Леонид Ярмольник вспомнил последнюю встречу с коллегой и товарищем Александром Абдуловым. Артиста, которому могло бы 29 мая исполниться 70 лет, не стало 3 января в 2008 году.
Ярмольник рассказал, что в последний раз они виделись за два дня до трагедии. Встреча прошла в Чазовском центре, в котором он лежал. Накануне Нового года актер без разрешения поехал к матери и близким родственникам.
«Врачи были категорически против, но Сашу невозможно было остановить, хотя не это буквально стало причиной смерти. Вообще Абдулов умер удивительно: он закашлялся, когда ел какой-то сухарик, запивая киселем, который обожал. Закашлялся и...» — вспомнил он в беседе с «МК».
Ярмольник отметил, что Абдулов в его жизни относится к той категории людей, о которых он просыпается с мыслью связаться с ними по телефону и поговорить, даже несмотря на то, что актера нет в живых уже 15 лет.