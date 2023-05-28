Педагог по вокалу Букач разобрал пение Киркорова и Цоя

Педагог по вокалу Даниил Букач разобрал пение некоторых артистов отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказались российский эстрадный певец Филипп Киркоров и советский рок-музыкант Виктор Цой.
По его словам, поп-король часто использует твэнг: поджатие звука. Артист любит играть динамикой: от громкого к тихому и обратно. Также ему нравится использовать в пении легкую хрипотцу.
Вокал же Цоя Букачу показался не очень техничным. Однако у артиста были свои фирменные особенности.
«Цой никогда не использовал большое количество вокальных приемов. Он справлялся за счет хорошего текста и собственной человеческой энергетики. Он просто нашел свой стиль», – отметил он в беседе с РИА Новости.
Букач также напомнил, что в 80-е годы не было возможностей корректировки звука, то есть микрофон усиливал только голос. Поэтому тот факт, что Цой мог петь на целые стадионы без обработок свидетельствует о его мастерстве.