Bloomberg: спрос на газ в Евросоюзе останется заниженным из-за деформации экономики

Структура спроса на газ в Европе изменилась после энергокризиса. Теперь простое падение цен не сможет привести к полному восстановлению потребления, об этом пишет Bloomberg.
Европейские цены на газ продолжительное время падают на региональном рынке. Специалисты сравнивают ситуацию с 2007 годом, когда наблюдалась такая же картина. При этом динамика спроса остается ровной.
Это объясняется тем, что европейские потребители перестраивали экономические процессы таким образом, чтобы минимизировать потребление голубого топлива.