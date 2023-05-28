Германия объявила о планах установить паритет по числу диппредставителей в РФ

Германия собирается установить паритет по числу сотрудников дипломатических представительств. Об этом сообщило посольство ФРГ в Москве.
Берлин принял это решение в ответ на сокращение количества сотрудников немецких дипучреждений в России до 350 человек, о чем Москва сообщила 27 мая.
«Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике», — сказано в заявлении.
Ранее Министерство иностранных дел Германии сообщило о массовом выдворении немецких государственных служащих из России. Они должны покинуть территорию РФ в начале июня.