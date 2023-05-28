Писатель Мальцев: Шольц провернет «финт ушами», передав ВСУ крылатые ракеты Taurus

Власти Германии поддаются любому давлению извне, именно поэтому канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно нарушает собственное слово по поводу поставок оружия на Украину. Такой вывод сделал российский писатель, публицист Игорь Мальцев в статье для Telegram-канала «Специально для RT».
«На канцлера Шольца умеют давить. Причем делают это все кому не лень — американцы, украинцы, соседние страны, собственные немецкие СМИ», — рассуждает Мальцев.
Эксперт напомнил, что еще недавно лидер ФРГ выступал категорически против передачи немецких танков Украине. Однако по прошествии времени все уже забыли об этом, и Leopard «давно месит траками украинский чернозем».
«Еще давеча он говорил, что никаких истребителей… Честно? Но не только у нас применяется выражение "красная линия". Про нее понимают и в Европе. Поэтому вчера Die Welt вышла с заголовком "Если Шольц выполнит эту просьбу об оружии, Берлин снова перейдет красную черту". <...> Неужто дошло? Вряд ли. Просто очередное лицемерие», — считает публицист.
Мальцев добавил, что на этот раз Киев требует от Берлина поставок крылатых ракет Taurus KEPD 350 — шведско-немецкого конкурента Storm Shadow. Дальность действия этих снарядов составляет около 500 километров, что позволит ВСУ атаковать цели далеко за нынешней линией фронта, полагает эксперт.
При этом до недавнего времени в Германии запрещали отправлять оружие, которое могло бы поставить Украину в такое положение. Но с учетом того, что другие страны уже давно пресекли эту черту, канцлер ФРГ — следующий на очереди.
В то же время, как показывает практика, Запад не спешит отдавать Киеву современное вооружение. Так, в частности, некоторые государства предоставляли ВСУ ракеты AGM-88 HARM с истекшим сроком годности, и с крылатыми дальнобойными ракетами, судя по всему, будет происходить то же самое.
«Несмотря на помпезность в передаче таких вооружений, Запад резко перешел от парадигмы "отдаем что не жалко" до "отдаем последние трусы", даже если они не первой, прости господи, свежести. <...> В сущности, финт ушами с отправкой ракет Taurus — это вроде как и вашим и нашим. Потому что бабушка сказала: это на похороны», — резюмировал Мальцев.
Ранее экс-офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс заявил, что Украина постоянно поднимает тему контрнаступления на фронтах, чтобы Запад присылал стране больше военной помощи.