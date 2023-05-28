Российским пенсионерам назвали лучшие регионы для жизни

Названы регионы России, которые идеально подойдут для жизни пенсионеров. Там они могут полноценно насладиться заслуженным отдыхом.
В список регионов включили Краснодарский край. Наиболее дорогим местом для жизни там является город Сочи. Однако есть и более бюджетные варианты, например, Краснодар или Анапа. Пенсионеров привлекают живописные пейзажи и возможность жить у моря.
Также им рекомендовали обратить внимание на Северо-Западный регион, в частности, на Санкт-Петербург. Однако климат этого места подойдет не всем, но город богат музеями и прочими культурными местами.
Кроме того, вышедшие на пенсию россияне могут отправиться в Кавказские Минеральные Воды. Наиболее выгодно там жить в Пятигорске, Железноводске и Ессентуках, передает портал «Тонкости туризма».