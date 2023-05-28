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Российским пенсионерам назвали лучшие регионы для жизни

Общество
Российским пенсионерам назвали лучшие регионы для жизни

Названы регионы России, которые идеально подойдут для жизни пенсионеров. Там они могут полноценно насладиться заслуженным отдыхом.

В список регионов включили Краснодарский край. Наиболее дорогим местом для жизни там является город Сочи. Однако есть и более бюджетные варианты, например, Краснодар или Анапа. Пенсионеров привлекают живописные пейзажи и возможность жить у моря.

Также им рекомендовали обратить внимание на Северо-Западный регион, в частности, на Санкт-Петербург. Однако климат этого места подойдет не всем, но город богат музеями и прочими культурными местами.

Кроме того, вышедшие на пенсию россияне могут отправиться в Кавказские Минеральные Воды. Наиболее выгодно там жить в Пятигорске, Железноводске и Ессентуках, передает портал «Тонкости туризма».

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