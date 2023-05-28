Украинскую теннисистку Костюк возмутил свист французской публики на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк осталась недовольна тем, что французская публика освистала ее после матча с белоруской Ариной Соболенко.
Костюк призналась, что не ожидала свиста зрителей в свой адрес после завершения матча первого круга Открытого чемпионата Франции с Соболенко. Слова украинской теннисистки приводит Daily Express.
«Я этого не ожидала. Не знаю, как реагировать, но люди, должно быть, были в замешательстве», — отметила она.
Костюк потерпела поражение от Соболенко со счетом 3:6, 2:6. После завершения матча первого круга «Ролан Гаррос» украинка отказалась жать руку сопернице, за что ее освистали болельщики.