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Украинскую теннисистку Костюк возмутил свист французской публики на «Ролан Гаррос»

Спорт
Украинскую теннисистку Костюк возмутил свист французской публики на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк осталась недовольна тем, что французская публика освистала ее после матча с белоруской Ариной Соболенко.

Костюк призналась, что не ожидала свиста зрителей в свой адрес после завершения матча первого круга Открытого чемпионата Франции с Соболенко. Слова украинской теннисистки приводит Daily Express.

«Я этого не ожидала. Не знаю, как реагировать, но люди, должно быть, были в замешательстве», — отметила она.

Костюк потерпела поражение от Соболенко со счетом 3:6, 2:6. После завершения матча первого круга «Ролан Гаррос» украинка отказалась жать руку сопернице, за что ее освистали болельщики.

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