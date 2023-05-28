Минобороны Молдавии направит военных на учения Saber Guardian 2023 в Румынию

Подразделения Национальной армии Молдавии примут участие в учениях Saber Guardian 2023, сообщила пресс-служба минобороны республики.
По данным ведомства, тренировочные мероприятия будут проходить в Румынии под эгидой Вооруженных сил США.
«Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник, 29 мая», — сказано в пресс-релизе.
В связи с запланированной переброской войск министерство призвало граждан сохранять спокойствие и воздержаться от фотографирования передвижения техники.
Учения Saber Guardian 2023 будут проходить при участии порядка десяти тысяч военнослужащих из 13 государств, включая США, Францию и Польшу.